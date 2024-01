In den vergangenen Woche wurde viel über die weiteren Folgen des Insiderdeal-Skandals für die Evotec-Aktie (WKN: 566480) spekuliert. Heute Nachmittag wird sich das Unternehmen im Rahmen einer Telefonkonferenz endlich zu den Vorwürfen äußern. Im kostenlosen Live Chat von sharedeals.de bekommen Anleger nicht nur sofort alle Infos: Ein Top-Experte wird die Aussagen in Echtzeit analysieren. Evotec vorgestellt Evotec mit Sitz in Hamburg ist ein international ...

Den vollständigen Artikel lesen ...