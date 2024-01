BioNTech und China-Partner Duality Biologics starten eine zulassungsrelevante Phase-3-Studie mit BNT323/DB-1303 zur Behandlung von Brustkrebspatientinnen und -patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren. An der Studie sollen 532 Personen teilnehmen, deren Erkrankung unter Hormontherapie fortschritt, so das Biotech-Unternehmen aus Mainz am Montag. ...

