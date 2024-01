Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Der nächste Rekord steht für Nvidia auf dem Programm. Die US-Amerikaner haben ein Plus von 0,7 % geschafft - in den ersten Montagstunden hat sich die Stimmung der vergangenen Tage und Wochen also noch bestätigt. Es sieht nicht so aus, als sollte Nvidia von diesem Kurs noch abrücken müssen . Nvidia profitiert schlicht und ergreifend unverändert vom KI-Boom. Der Titel hat damit unverändert die Chance, einen weiteren Rekord zu schaffen. Schon jetzt hat Nvidia den höchsten Rekord aller Zeiten erobert. Der Titel hat allein seit Jahresanfang um mehr als 21 % zugelegt. Nvidia: Da sieht sehr gut aus! Damit sieht es für den Titel aus den USA sehr gut aus. Die Kurse haben nun den Marktwert auf annähernd 1,5 Billionen US-Dollar nach oben geschoben. Das ist ein enormes Statement. Denn auf diese Weise ist die Aktie von Nvidia in der Liga der ganz Großen angekommen - und kann auch mit anderen Augen bewertet werden. Derzeit gehen die Börsen von einem KGV in Höhe von gut 33 für das laufende Jahr aus. Analysten unterstellen, die Aktie könnte noch auf 600 Euro oder mehr klettern! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nvidia-Analyse von 22.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nvidia Aktie Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

