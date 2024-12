Nächster Treffer mit unserem Call-Optionsschein im Markenwert-Portfolio auf Lululemon ( JT0FH9 ) Unser Team bei Feingold Research hat wieder den richtigen Riecher bewiesen: Unser Call-Optionsschein auf Lululemon Athletica stieg am Freitag um 60 % - seit Auflage liegt der Schein bereits 92 % im Plus! Zwischenzeitlich mussten wir bei der Aktie Geduld beweisen, aber nun startet Lululemon durch. Warum? Der kanadische Sportbekleidungshersteller Lululemon Athletica hat am Donnerstagabend seine Prognosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...