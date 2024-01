Teilen: Der Euro hat diese Woche viel zu tun. Die Ökonomen von ING analysieren die Aussichten für die Gemeinschaftswährung. Jede Menge Input diese Woche Neben der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag stehen am Dienstag die neueste Umfrage der EZB zur Kreditvergabe der Banken und am Mittwoch die EMIs für Januar auf dem Programm. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...