Die PayPal-Aktie schießt am Montag weiter in die Höhe. Bereits am Freitag ließ sie die 200-Tage-Linie bei 63,27 Dollar hinter sich und generierte damit ein frisches Kaufsignal. Verheißungsvolle Worte des PayPal-CEOs Alex Chriss für den Innovationstag am Donnerstag versetzen die Anleger in Kauflaune.Bereits in den letzten Handelstagen hat die Aktie eine starke Performance hingelegt. Besonders auffällig ...

