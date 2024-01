Die Glencore-Aktie (WKN: A1JAGV) befindet sich seit Jahresbeginn auf dem absteigenden Ast und hat -12% eingebüßt. Auch zum Wochenbeginn geht es fast -3% abwärts. Was steckt hinter der Talfahrt des Bergbauriesen? Und bietet diese eine gute Kaufchance für Dividendenjäger? Glencore vorgestellt Glencore mit Sitz in Baar in der Schweiz ist einer der weltweit größten Bergbaukonzerne und der größte Rohstoffhändler der Welt. Der Konzern fördert, verarbeitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...