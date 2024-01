Über 100 g/t Gold: Goliath Resources meldet die nächste Neuentdeckung!

Anzeige / Werbung Goliath macht eine Entdeckung nach der nächsten. Und die Proben weisen jeweils hohe Gold- und Silbergehalte auf. Bei Goliath Resources (WKN A2P063 / TSX V GOT) reiht sich derzeit eine hochgradige Neuentdeckung auf dem Golddigger-Projekt an die nächste. Nach Jackpot und Treasure Island folgt nun Full Contact - mit einer Probe mit 101 g/t Gold! Die neueste Entdeckung des Unternehmens von CEO Roger Rosmus besteht aus einem Trend von 1,4 Kilometern entlang der so genannten "Roten Linie", als die Goliath den Kontakt zwischen den Gesteinsgruppen Stuhine und Hazelton bezeichnet. Innerhalb dieses Trends liegen zahlreiche Ausstriche mit Proben, die bis zu 101,13 g/t AuEq (101,00 g/t Au und 10 g/t Ag) ergaben und weiterhin offen sind. Es treten in Full Contact zudem über einen 700 Meter langen Trend zahlreiche verkieselte Zonen, Quarzadern mit einer Mächtigkeit von bis zu 14 Metern und Scherzonen auf, die Gehalte von bis zu 101.13 g/t Goldäquivalent aufweisen. Zudem haben die Goliath-Geologen in unmittelbarer Nähe zum Fundort dieser hochgradigen Probe eine 70 Meter lange Zone mit mineralisierten Quarzadern und Brekzien entdeckt, die in alle Richtungen offenbleibt. Ähnlichkeiten zur Bonanza-Zone Interessanterweise weist die Full Contact-Entdeckung ähnliche geologische Gegebenheiten und Alterationen auf wie die Bonanza-Scherzone, die Goliath als Teil der Surebet-Entdeckung bereits erbohrt hat. Full Contact liegt auf der südlichen Seite der Cambia Icefields von Goliath, 19 Kilometer nordwestlich von Surebet und der neue Aufschluss wurde erst vor kurzem infolge des exponentiellen Gletscherrückgangs und des permanenten Abbaus der Schneedecke freigelegt. Was Potenzial auf weitere Entdeckungen andeutet… Wie Goliath betont, ist auch Full Contact bereit für erste Bohrungen und das Unternehmen glaubt, dass hier schnell eine signifikante, neue Entdeckung nachgewiesen werden könnte. Die nächsten Arbeitsschritte bei der Untersuchung des 1,4 Kilometer langen, offenen Trends würden Begehungen, Grabenziehungen und Kartierungen umfassen, um das volle Ausmaß der Entdeckung abzubilden. Wie Goliath zudem anführte, hat man in den Cambria Icefields-Claims zahlreiche, zusätzliche Gold-, Silber- und Industriemetallvorkommen entlang der erwähnten Roten Linie entdeckt, die man 2024 weiter erkunden wird, um sie für spätere Bohrungen vorzubereiten. Fazit: Goliath Resources weist einmal mehr nach, dass das Explorationskonzept der Geologen für das Golddigger-Projekt funktioniert. Es zeigt sich immer deutlicher, dass die bereits gut erbohrte Erstentdeckung Surebet sowie die Lagerstätten Bonanza und Golden Gate nur der Anfang von etwas sehr Großem sein könnte. 2024 beginnt für die Gesellschaft auf jeden Fall vielversprechend. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

