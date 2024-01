SEATTLE, Washington (IT-Times) - Der Online-Händler Amazon hat personelle Veränderungen in der Cloud-Sparte AWS bekannt gegeben und einen neuen CFO ernannt. Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN, ISIN: US0231351067) gab am 18. Januar 2024 bekannt, dass John Felton eine neue Rolle als SVP und AWS CFO übernehmen...

