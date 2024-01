Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Bei und für PayPal scheint ein Durchbruch statt zu finden. Der Titel hat aus Sicht der Analysten am Montag nun einen weiteren wichtigen Aufschlag geschafft: Es ging um gut 3,5 % aufwärts. Die Aktie hat damit die Grenze von 62 Euro nach oben durchkreuzt - und nähert sich auch den Kurszielen der Analysten an. Die Schar der Analysten, die bei und für Marketscreener einen Konsens bilden, sieht den Kurs der Aktie im Mittel bei ca. 66 bis 67 Euro. Sind die Ziele gerechtfertigt? Die große Frage dürfte nun noch sein, ob diese Ziele gerechtfertigt sind. Die Notierungen haben auf Basis der Schätzungen für das laufende Jahr ein KGV von 16,4. Das reicht, um die Aktie als günstig zu charakterisieren. Die Kursschätzungen sind auch aktuell noch nicht zufällig. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre PayPal-Analyse von 22.01. liefert die Antwort: Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur PayPal Aktie PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...