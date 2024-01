FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Siemens von 183 auf 186 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der avisierte, vermutlich schwächere Start ins neue Geschäftsjahr sollte nicht über die strukturell positiven Wachstums- und Gewinnaussichten - auch im Bereich smarte Infrastruktur mit dem Treiber Gebäudetechnik - hinwegtäuschen, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem Rekordhoch Ende 2023 habe der Aktienkurs jüngst etwas korrigiert, auch aufgrund der Unsicherheit bei Digital Industries. In Erwartung einer DI-Nachfrageerholung seien Schwächephasen der Aktie interessant./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 12:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 13:39 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken