Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Uniper ist auch am Montag mit einem kleineren Verlust in den Tag gestartet. Das Unternehmen gab ca. -0,3 % ab. Damit ist die Aktie aktuell auf dem Weg dazu, die vergleichsweise niedrigen Kursziele langsam wieder ins Visier zu nehmen. Das Kursziel, das aktuell über Marketscreener vertrieben wird, liegt im Konsens der Analysten bei noch gut 49. Das ist noch immer um 7 Euro oder gut 12 % übertroffen. Der Grund ist schlicht. Uniper: Das Jahr wird schwächer Das Geschäftsjahr wird nach allen Schätzungen nach einem starken Geschäftsjahr mit großen Ausnahmetatbeständen - die Gaspreise waren vergleichsweise niedrig - schwächer werden. Der Gewinn soll um den Faktor 3 oder noch mehr sinken. Dass die Kurse dann sinken, darf als normal gelten. Derzeit sind die Schätzungen der Analysten der Maßstab, an dem sich alles ausrichtet.

