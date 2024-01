Die Einigkeit der Analystenhäuser ist zum Start 2024 wieder erstaunlich groß. Doch für das primäre Szenario bei den Zinsen sollte man genau hinsehen 2024 werden die Zinsen sinken. Anleger sollten sich jetzt noch die hohen Festgeldzinsen sichern. Der Häusermarkt bildet im ersten Quartal sein Tief aus. US-Aktien bleiben gefragt. So weit, so gut. Dies sind vier der Basisannahmen für 2024, die momentan durch den Markt gereicht werden. So naheliegend alles klingt, so kompliziert ist es aber in Wirklichkeit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...