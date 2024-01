Am letzten Donnerstag war die Aktie des Technologiekonzerns Infineon Tagessieger im DAX. Laut Analysten könnte es nach einem schwachen Start ins Jahr 2024 langfristig für das Wertpapier jetzt wieder aufwärts gehen. Mit einem Plus von zwischenzeitlich 4,81 Prozent war die Aktie von Infineon am vergangenen Donnerstag der große Gewinner im DAX. Das Wertpapier profitierte dabei nach einem schwachen Start im Jahr 2024 laut Experten von einer Branchenerholung ...

