Frankfurt/Main - Zum Wochenstart hat der Dax nach einem bereits freundlichen Start zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.683 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Die größten Gewinne gab es bei Zalando: Anteilsscheine des Mode-Versandhändlers legten im Tagesverlauf rund 4,1 Prozent zu."Während die Indizes in New York auch heute wieder neue Rekordhochserreichten, kann sich der Deutsche Aktienindex weiterhin nicht für eineeindeutige Richtung entscheiden", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Handelstag. "Die positive Handelseröffnung miteinem Plus von über 100 Punkten nutzten die Anleger erneut zuGewinnmitnahmen. Neben den anstehenden Notenbanksitzungen sorgt die indieser Woche Fahrt aufnehmende Berichtssaison für Zurückhaltung inFrankfurt."Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0890 US-Dollar (-0,02 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9183 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 79,93 US-Dollar, das waren 1,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.