Wall Street Rekord-Rally! DAX, Dow, Nasdaq, Bitcoin, AMD, Tesla, Nvidia, Netflix, Meta & JD im Fokus

Die neue Woche startet erneut fester, was jedoch in Anbetracht der Historie im DAX aus den letzten Woche auch diesmal vorerst als Verkaufschance genutzt wurde. Während der Marktbesprechung fiel der Index auf die Hochs vom Freitag zurück und blickt nun in die Kurslücke, die im XETRA-Markt (Kassa-DAX) verankert ist. Worauf basiert diese Schwäche?

An der Wall Street herrschte am Freitag regelrechte Partylaune. Ein neues Allzeithoch ließ alle großen US-Indizes glänzen. Der S&P500 erstmals seit Anfang 2022, der Dow Jones erneuerte das Hoch und im Nasdaq gab es einen Run von rund 300 Punkten. Dabei blickten die Marktteilnehmer kaum zurück und ließen damit eine Korrektur dieser Bewegung vorerst aus. Ob diese nun zum Wochenstart ansteht? Anhand der vorbörslichen Daten ist dieses Szenario jedoch noch nicht abzulesen.

