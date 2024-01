PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag überwiegend zugelegt. Nur der Aktienmarkt in Prag zeigte sich geringfügig im Minus. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street ging es zum Wochenstart mit den Aktienkursen nach oben.

Der Budapester Bux setzte seinen jüngsten Aufwärtskurs fort und schloss mit plus 0,20 Prozent bei 64 709,34 Punkten, nachdem er am Freitag erneut ein Rekordhoch erreicht hatte. Unter den Schwergewichten gewannen die Papiere von MTelekom 3,3 Prozent. Umsatzstärkster Titel waren wieder einmal die Aktien der OTP Bank mit minus 0,4 Prozent.

In Prag verlor der PX 0,04 Prozent auf 1441,59 Zähler. Auf dem tschechischen Leitindex lasteten vor allem die CEZ-Aktien . Die Papiere des Energiekonzerns fielen bei starken Umsätzen um 2,7 Prozent.

An der Warschauer Börse verbuchte der Wig-20 einen Aufschlag von 0,19 Prozent auf 2205,03 Punkte. Der breit gefasste Wig legte um 0,24 Prozent auf 74 954,24 Punkte zu.

Die vier umsatzstärksten Werte waren am polnischen Markt PKO Bank (plus 0,3 Prozent), Dino Polska (minus 1,0 Prozent), Pekao Bank (plus 2,9 Prozent) und Allegro (minus 4,1 Prozent).

Die größte polnische Internetauktionsplattform, Allegro, habe eine weitere Rahmenvereinbarung mit dem privaten Postdienstleister Inpost angekündigt, schrieben die Analysten von Erste Group. Laut Experten vertiefen die zwei Unternehmen ihre Kooperation mit dem Ziel, ein3 "Win-Win-Situation" für beide Seite zu erreichen.

Weiter aufwärts ging es auch am russischen Aktienmarkt. Der RTS legte um 0,61 Prozent auf 1136,91 Punkte zu./ste/ger/APA/la/he

