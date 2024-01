Wie einem Bericht des "Handelsblatt" zu entnehmen ist, will Mercedes sich wohl von allen seiner deutschen Autohäuser trennen und diese an externe Investoren verkaufen. Das Unternehmen bestätigt dieses Vorhaben bereits, welches für manchen Beobachter wahrscheinlich auch nicht völlig überraschend kommt. In Europa wurde der eigene Vertrieb bereits weitgehend eingestellt und durch die Konzentrierung auf den Direktvertrieb kann der Stuttgarter Autobauer Preiskämpfe bei den angebundenen Partnern effektiv verhindern.Anzeige:Schnell über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...