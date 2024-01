Ankara - Das Parlament der Türkei stimmt offenbar bereits am Dienstag über einen Nato-Beitritt Schwedens ab. Das berichtet der Sender CNN Türk am Montag. Demnach sei eine entsprechende Abstimmung auf der Tagesordnung vermerkt und sei zuvor bereits im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten diskutiert worden.



Sollte das Votum des Parlaments positiv ausfallen, bleibt Ungarn der einzige Nato-Staat, der seine Zustimmung noch nicht erteilt hat.



Infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hatte sich das traditionell blockfreie Schweden dazu entschieden, dem Verteidigungsbündnis beizutreten und im vergangenen Jahr die Mitgliedschaft beantragt.



Die Türkei verweigerte die Zustimmung zunächst und warf Schweden einen zu nachgiebigen Umgang mit mutmaßlichen PKK-Mitgliedern vor. Zudem sorgten öffentliche Koran-Verbrennungen im Rahmen von Demonstrationen in Stockholm für diplomatische Spannungen.





