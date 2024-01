Die brasilianischen Papaya-Exporte beendeten das Jahr 2023 mit einem Rückgang in der Menge, aber einem Anstieg des Umsatzes. Laut Secex-Daten betrug die verschickte Menge in diesem Zeitraum 38.000 Tonnen, ein Rückgang von 5 % im Vergleich zu 2022. Dies liegt daran, dass die meisten der neu bepflanzten Felder letztes Jahr nicht abgeerntet wurden, aber in diesem Jahr abgeerntet werden...

