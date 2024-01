Der Anstieg der Produktionskosten in diesem Sektor, der für die Beschäftigung in den Regionen in äußerster Randlage von strategischer Bedeutung ist, hat in den letzten zwei Jahren 30 % betragen. Eine Vertretung aller europäischen Bananenproduzenten von den Kanarischen Inseln, Martinique, Guadeloupe und Madeira traf sich dieser Tage mit dem Ziel, die sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...