Im Dezember 2023 beliefen sich die peruanischen Artischockenexporte auf insgesamt 6.039 Tonnen, was einem Wachstum von 9 % gegenüber den 5.543 Tonnen in dem gleichen Monat des Jahres 2022 entspricht. Dies berichtet agraria.pe. In dem analysierten Monat gelangten peruanische Artischocken in 10 Länder. Bildquelle: Shutterstock.com Die Hauptmärkte für peruanische...

