Dublin (www.anleihencheck.de) - Das anstehende Treffen der EZB wird für die Geldpolitik im kommenden Jahr maßgeblich und bestimmt den Ton für 2024, so Charles Diebel, Leiter Fixed Income bei Mediolanum International Funds.Der Markt habe mögliche Zinssenkungen zwar nicht komplett ausgeschlossen, doch zunächst gehe es in der Sitzung darum, das Fundament zu legen. Tatsächliche Zinsschritte dürften die Währungshüter wohl erst im März ernsthaft diskutieren, aber auch dann erscheinen sofortige Lockerungen unwahrscheinlich - und wer im ersten Quartal 2024 auf schnelle Zinssenkungen hofft, wird enttäuscht werden, so die Experten von Mediolanum International Funds. ...

