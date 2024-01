FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vor Veröffentlichung von Quartalszahlen haben die Aktien von SAP am Dienstag ihrer jüngsten Rally etwas Tribut gezollt. Nachdem sie am Montag mit 150,34 Euro auf Rekordhoch aus dem Handel gegangen waren, rutschten sie nun um 1,4 Prozent auf 148,30 Euro ab. Am morgigen Mittwoch veröffentlicht Europas größter Softwarekonzern die Zahlen für das vierte Quartal und stellt die Jahresprognose vor.

Anleger seien voller Vorfreude auf einen guten Bericht und Ausblick von SAP, schrieb Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets angesichts des erreichten Rekordhochs. Bei Gewinnmitnahmen nach der Rally könnten sich attraktive Einstiegsmöglichkeiten für diejenigen ergeben, die nicht am Hoch kaufen, aber dabei sein wollten, so seine Einschätzung. Der Aufwärtstrend sei intakt./ajx/mis

