Schlüchtern (ots) -Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas mit Sitz in Schlüchtern (www.bien-zenker.de), unterstützt die Initiative "Holz rettet Klima" des Deutschen Holzwirtschaftsrats und unterstreicht damit sein Engagement für Klima- und Umweltschutz. Denn Fakt ist: An der Dekarbonisierung führt kein Weg vorbei. Auch nicht im Bausektor. Zehntausende Bien-Zenker Bauherren erleben die Vorteile des Baustoffs Holz täglich in ihren Bien-Zenker Häusern. Trotzdem sind die Möglichkeiten, die der nachwachsende Rohstoff für modernes und nachhaltiges Bauen bietet, in der breiten Öffentlichkeit noch viel zu wenig bekannt. Das will Bien-Zenker gemeinsam mit den vielen anderen Unterstützern von "Holz rettet Klima" ändern.Seit über 115 Jahren baut Bien-Zenker Häuser aus Holz und orientiert sich dabei stets an den Prinzipien der Nachhaltigkeit. "Unsere Unterstützung für 'Holz rettet Klima' ist ein weiterer Schritt in unserer Mission, nachhaltiges und verantwortungsvolles Bauen zu fördern", erklärt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zum Erhalt unseres Planeten zu leisten und gleichzeitig Lebensräume zu schaffen, die sowohl unseren Baufamilien als auch der Umwelt zugute kommen."Vorteile von Holz täglich vor Augen"Die Entscheidung, die Initiative zu unterstützen, ist uns leichtgefallen, da wir die Vorteile des nachhaltigen Baustoffs Holz täglich vor Augen haben", so Born weiter. Die Initiative "Holz rettet Klima" betont die Bedeutung von Holz als nachwachsendem Rohstoff, der hilft, klimaschädliche Emissionen zu vermeiden, die bei der Herstellung anderer Baustoffe wie Beton oder Stahl entstehen. Zudem bindet Holz während seines Wachstums CO2 und trägt so zur Verringerung des Treibhauseffekts bei. Die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder nach strengen Richtlinien sichert die kontinuierliche Verfügbarkeit dieses wichtigen Baustoffs und unterstützt gleichzeitig den Erhalt der Biodiversität.Bien-Zenker verwendet für die Konstruktion seiner Häuser bereits heute ausschließlich Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Fertighäuser von Bien-Zenker sind daher nicht nur energieeffizient und langlebig, sondern tragen auch aktiv zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei. Alle Bien-Zenker Häuser sind zudem ab Werk mit dem Nachhaltigkeitssiegel in Gold der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. ausgezeichnet.Weiterführende Informationen: https://www.bien-zenker.de/bauweise-und-innovation/nachhaltiges-bauen/carbon-footprint.html (https://ots.de/wFfeED)Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 900 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.www.bien-zenker.de/go/appwww.bien-zenker.de