Schlüchtern (ots) -Alle wichtigen Hausbau-Infos an einem Abend: beim Bien-Zenker Hausbau-Livestream am Sonntag, 14. April, ab 19.30 Uhr auf YouTube. So planen und bauen angehende Bauherren mit Bien-Zenker ihr individuelles Traumhaus. Experten im Studio und kurze Einspieler geben einen umfassenden Überblick über den Bauprozess und informieren über die neuesten Entwicklungen bei Förderung und Finanzierung. Außerdem erfahren die Zuschauer aus erster Hand, wie es ist, mit Bien-Zenker zu bauen, wenn zwei Baufamilien von ihren aktuellen Hausbauprojekten berichten. Darüber hinaus gibt es viele wertvolle Tipps zur Auswahl der Haustechnik und Einblicke in die Produktion eines Fertighauses. Während des gesamten Abends beantworten die Experten von Bien-Zenker alle Fragen der Zuschauer - live vor der Kamera oder direkt im Chat."Wer sich für den Bau eines Hauses entscheidet, hat natürlich viele Fragen", weiß Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Speziell für diese angehenden Bauherren, die noch nicht so genau wissen, wie sie ihren Haustraum verwirklichen sollen, haben wir den Hausbau-Livestream entwickelt. Wir wollen ihnen damit Orientierung geben und eine Möglichkeit schaffen, von Experten Antworten auf ihre Fragen zu erhalten, ohne vorher irgendwo einen Termin vereinbaren zu müssen."Zukünftige Bauherrinnen und Bauherren, die ihren Hausbau 2024 angehen wollen, sollten deshalb reinklicken: Am Sonntag, 14. April, ab 19.30 Uhr auf ihrem Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone den Bien-Zenker YouTube-Kanal aufrufen und für die neuesten Hausbau News dabei sein.Mehr Informationen:https://go.bien-zenker.de/hausbau-livestreamhttps://youtube.de/BienZenkerGmbHÜber Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.https://go.bien-zenker.de/apphttps://www.bien-zenker.de