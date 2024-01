Heute im gabb: Um 11:18 liegt der ATX mit +0.44 Prozent im Plus bei 3386 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -1.43% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.19% auf 22.7 Euro, dahinter Mayr-Melnhof mit +2.27% auf 121.5 Euro und Wienerberger mit +2.10% auf 29.63 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16652 ( -0.09%, Ultimo 2023: 16751, -0.59% ytd). - News zu Frequentis, London-Roadshow mit DO&CO, Post etc. Research zu AT&S, Erste Group, Aktienrückkäufe bei Addiko, Zumtobel, Kapitalmarkt-Update von Wiener Börse und Alois Wögerbauer- Nachlese: Peter Brezinschek und die Herausforderungen unserer Zeit- Reingehört bei VAS- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, Marinomed, Wienerberger und weitere Aktien auffällig, Herwig Teufelsdorfer führt den 8. Tag in ...

