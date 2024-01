Sowohl in bestehenden Ein- als auch in Mehrfamilienhäusern schneiden neue Wärmepumpen besser ab als Gasheizungen, unabhängig vom energetischen Standard des Gebäudes. Das zeigt eine Studie, die Forscher des Fraunhofer ISE für das Ariadne-Projekt erstellt haben.Wer als Eigentümer eines Einfamilienhauses seine Heizung erneuern will, fährt wirtschaftlich am besten, wenn er oder sie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe installiert - zumindest wenn keine Fernwärme verfügbar ist. Die Anlagen verursachen auf Sicht von 20 Jahren weit weniger Kosten als Gasheizungen in den nach dem Gebäudeenergiegesetz künftig noch ...

