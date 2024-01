Zürich - Die Migros Bank hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient. Sie profitierte von den stark gestiegenen Zinsen. Der Ertrag stieg im Geschäftsjahr 2023 um 18 Prozent auf 827,8 Millionen Franken, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Die Kosten stiegen mit plus 6,7 Prozent auf 412,7 Millionen weniger stark. Damit habe sich das für Banken wichtige Kosten-Ertrags-Verhältnis auf 47,3 Prozent nach 53,6 Prozent im Vorjahr verbessert. In der Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...