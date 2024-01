Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5250/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #572 geht es um - Plus am Vormittag, ytd-Minus schmilzt- AT&S führt Gewinnerliste an- Herwig Teufelsdorfer fehlen noch zwei Tage zur Wanderpokal-Übernahme- News zu Frequentis, London-Roadshow mit Do&Co, Post etc. Research zu AT&S, Erste Group, Aktienrückkäufe bei Addiko, Zumtobel, Kapitalmarkt-Update von Wiener Börse und Alois Wögerbauer- Christian Pabst wird der Fonds Pabst auf audio-cd.at- VAS im ...

