Die Commerzbank-Aktie stand am Montag deutlich unter Druck, nachdem die Bank of Amerika die Aktie mit "Underperform" bewertete. Am Dienstag zieht Goldman Sachs nach. Die Aktie gibt weiter nach. Goldman Sachs hat das Kursziel für die Commerzbank-Aktien von 14,80 Euro auf 13,70 Euro gesenkt, wobei die Einstufung auf "Neutral" belassen wurde. Am Montag hatte die Bank of America ihr Kursziel von 13,00 ...

