Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Diejenigen, die bei der Sitzung am Donnerstag eine Kehrtwende in der Zinspolitik der EZB erwarten, dürften wahrscheinlich enttäuscht werden, so Claudia Fontanive-Wyss, Portfoliomanagerin bei Vontobel.Nach der jüngsten aggressiven Rhetorik und den Hinweisen von Präsidentin Lagarde in Davos auf die Möglichkeit einer Zinssenkung in diesem Sommer werde die EZB nach Meinung der Experten diese Woche an ihrem Kurs festhalten und die Zinsen ab Juni um 25 oder sogar 50 Basispunkte senken, ganz im Einklang mit der FED. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...