Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal hat am Dienstag einen immerhin starken Start in den Tag gehabt. Die Kurse ließen es sich nicht nehmen, mit dem Aufschlag um gut 1,6 % wieder um die Hürden bei 60 Euro zu kämpfen. Aktuell geht die Aktie demnach darauf zu, im Kampf um den charttechnischen Aufwärtstrend - der jenseits von 60 Euro beginnen kann -, das Tempo noch einmal zu erhöhen. Die Hoffnung nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen wächst wieder. Die Analysten werden sich darüber erfreut zeigen. Denn die gehen ohnehin davon aus, die Aktie könnte noch einen massiven Aufschlag für sich verbuchen. PayPal: Das fehlt noch! Sehr viele neue Nachrichten kann das Unternehmen gegenwärtig nicht für sich verbuchen. Das ist nicht schlimm, meinen die Analysten, die sich mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten beschäftigen. Denn der Titel habe die Chance, sich bei Value-Investoren ins Gedächtnis zu bringen. Die KGV-Bewertung für das neue Jahr 2024 ist mit einem Wert von ca. 15,9 recht günstig. Dies ist im historischen Vergleich mutmaßlich verbunden mit den Möglichkeiten, noch einmal 10 % bis 20 % aufzusatteln, ohne als zu teuer zu gelten. PayPal wird aber vor allem die Trend-Analysten und -investoren auf seine Seite ziehen müssen. Denn nun geht es auch darum, das jüngst eroberte Terrain zu verteidigen. Es gelang PayPal nun, sowohl die 100- wie auch die 200-Tage-Linie von unten nach oben zu durchkreuzen. Das Signal, das davon ausgeht, ist durchaus positiv: Der Aufwärtstrend ist aus der Wahrnehmung der sogenannten technischen Analyse noch immer intakt. Der Titel kann demnach jetzt ggf. die charttechnischen Vorgaben einlösen. Die sehen vor, dass oberhalb von 60 Euro eine Zone ohne nennenswerte Hindernisse beginnen würde. Insgesamt gehen Analysten nach den Daten von Marketscreener noch immer davon aus, PayPal könnte 66 bis 67 Euro erreichen! Das wären nun mehr als 18 %! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre PayPal-Analyse von 23.01. liefert die Antwort: Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur PayPal Aktie PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

