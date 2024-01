Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat am Dienstag - aus der Sicht von Investoren "endlich" - einen bemerkenswerten Ausbruch geschafft. Der Titel legte gleich um gut 4,8 % zu und bewegt sich nun wieder auf die Marke von 12,50 Euro zu - auf Basis des Handelsendes jedenfalls. Das wäre wichtig, denn die Aktie ist noch nicht ganz aus dem Winterschlaf erwacht. Ausgehend von einem Abwärtstrend schiebt sich das Papier aber aktuell zumindest auf einen vergleichsweise moderaten Seitwärtstrend. Das ist bemerkenswert, als just am heutigen Tag wiederum Bernstein den Titel auf "Underperform" im Rating eingestuft und dort "belassen" hat. Das nächste Kursziel ist nun interessant. Siemens Energy: Das nächste Kursziel! Das nächste Kursziel der Aktie bemisst sich an dem, was Analysten im Konsens dazu sagen. Die Analysten, die Marketscreener dafür zusammenträgt, gehen davon aus, der Kurs könnte noch mehr als 20 % klettern. Das Kursziel liegt - in den vergangenen Tagen unverändert - bei ca. 14,87 Euro. Damit wäre der Titel aus der Sicht von Analysten immerhin einen Marktwert von gut 11,5 Milliarden Euro wert. Das Unternehmen hätte dann im laufenden Jahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von in etwa 14. Das ist gleichfalls nicht zu hoch, so die Meinung von Analysten - denn dies wäre gleichzeitig auch das niedrigste KGV der eigenen kurzen Börsengeschichte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird im laufenden Jahr selbst bei einem Potenzial von gut 20 % noch bei weniger als 0,5 notieren. Das KUV gilt damit auch weiterhin als Ausweis dafür, dass die Aktie selbst nach Ausschöpfung des Potenzials noch günstig wäre. Entscheidend wird sein, dass der Trend noch anhält. Der charttechnische Trend dürfte bei Kursgewinnen von nachhaltig überwundenen 12,50 Euro jedenfalls seinen Beitrag leisten. Große Hürden sind dabei gegenwärtig nicht mehr im Weg, so die Intention der Chartanalysten. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Energy-Analyse von 23.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Energy Aktie Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

