Im noch jungen Jahr 2024 gab es bereits einige Short-Meldungen bei der FMA: Wie der FMA-Website zu entnehmen ist, hält Marble Bar Asset Management per 9. Jänner eine Shortposition bei AT&S in Höhe von 1,71 Prozent, damit wieder mehr als etwa noch Mitte November 2023 (1,47 Prozent). Ebenfalls erst kürzlich, nämlich am 17. Jänner, hat Pantechnicon Advisors eine Shortposition bei Wienerberger geändert. Hier wird verkleinert - während die Net Short Position etwa Anfang Jänner noch mit 0,8 Prozent angegeben wurde, sind es per 17. Jänner 0,59 Prozent.

