Bei der Eröffnung des "Handelsblatt Energie-Gipfels" erläuterte der Bundeswirtschaftsminister seinen Blick auf den Zustand der Energiewende und dass man trotz der derzeitigen Krisen gestalten könne. Ein Beispiel dafür sei der hohe Photovoltaik-Zubau des vergangenen Jahres.Auch in fünf Jahren wird es noch eine Solarindustrie in Deutschland geben, sagte der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf die Frage des Moderators des "Handelsblatt Energie-Gipfels", der am Dienstag in Berlin begann. Während vor einem Jahr darüber diskutiert worden sei, dass es eine Förderung bei den Investitionskosten ...

