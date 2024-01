In den USA nimmt die Berichtssaison allmählich an Fahrt auf. Am Dienstag hat auch Johnson & Johnson frische Zahlen zum vierten Quartal 2023 vorgelegt. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis je Aktie lagen über der durchschnittlichen Markterwartung. Die Aktie reagiert zunächst nahezu unverändert auf das Zahlenwerk.Konkret steigerte Johnson & Johnson im vierten Quartal 2023 die Erlöse um 7,3 Prozent auf 21,4 Milliarden Dollar. Im Gesamtjahr belief sich das Absatzplus auf 6,5 Prozent auf 85,2 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...