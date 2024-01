Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) erlebt seit der Veröffentlichung der vorläufigen Produktionszahlen für 2023 ein Kursdesaster. Kurz nach Weihnachten notierten die Papiere an der NYSE noch oberhalb der 18 USD Marke. Und zum Jahresschluss 2023 18,09. Aber die Anleger haben wohl mehr erwartet, denn mit der Zahlenveröffntlichung am 16.01.24 ( Barrick Gold enttäuscht mit Produktionszahlen ) gab es einen Kursrutsch. Tagesschluss 16.01.24 an der NYSE 15,96 USD und Schlusskurs gestern 22.01.24 15,59 USD. ...

