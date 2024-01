Sunnyvale, Kalif. (ots/PRNewswire) -Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Publishern, eine breit gefächerte zusätzliche Nachfrage für ihre Werbegüter zu generieren.MediaGo, eine auf Deep Learning basierende intelligente Werbeplattform der Baidu Global Business Unit, gab heute seine Integration in den Transparent Ad Marketplace (TAM) von Amazon Publisher Services (APS) bekannt. Sie eröffnet APS-Publisher neue und einfache Möglichkeiten, über MediaGo auf hochwertige native und Display-Werbung zuzugreifen.MediaGo basiert auf der Technologie eines tiefen neuronalen Netzwerks und unterstützt mit seinen Services mehr als 10.000 Werbetreibende weltweit. Diese Zusammenarbeit ermöglicht APS-Publishern den Zugang zu einem größeren Umsatzpotenzial aus einem großen Pool einzigartiger Nachfrage von Top-Werbekunden, die mit MediaGo zusammenarbeiten, einschließlich APAC-Such- und E-Commerce-Käufer, die zum ersten Mal programmatisch einkaufen.APS ist eine Suite von Cloud-basierten Lösungen, die Zugang zu hochwertigen digitalen Werbegütern bietet, einschließlich der Mehrzahl der 250 Top-Publisher von Comscore. Dank dieser Integration steht den Werbetreibenden von MediaGo nun ein zusätzlicher Premium-Traffic-Kanal zur Verfügung, mit dem sie ihre aktuelle Werbeleistung verbessern können."In weniger als vier Jahren hat sich MediaGo zu einer robusten Plattform entwickelt, und wir freuen uns, dass Publisher mit dieser Integration noch mehr hochwertige native und Display-Werbung nutzen können", so Bryan Everett, Globaler Leiter für Third-Party Demand bei APS. "Wir sind beeindruckt von dem Wert, den MediaGo nicht nur für seine Partner, sondern auch für APS-Publisher bietet.""Wir freuen uns, dass diese Integration Publishern den Zugang zu einer differenzierten Nachfrage nach ihrem Werbeinventar ermöglicht", meint Brian Mun, Direktor für globale Partnerschaften der Baidu Global Business Unit. "Seit Jahren investieren wir in Deep Learning, um den Return on Investment (ROI) für unsere Partner auf der ganzen Welt zu maximieren. Durch die Zusammenarbeit mit dem TAM von APS können wir diese Technologie auch dazu nutzen, eine Schnittstelle zwischen Publishern und globalen Werbekunden zu schaffen."Informationen zu MediaGoMediaGo ist eine intelligente Werbeplattform unter dem Dach von Baidu Global. MediaGo nutzt die Baidu zugrundeliegende KI-Technologie und basiert auf Deep-Learning-Algorithmen, um Unternehmen aller Größenordnungen zu unterstützen und einen greifbaren Mehrwert für Unternehmen zu schaffen. Mit 12 operativen Zentren auf der ganzen Welt stellt MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Dienstleistungen für Geschäftswachstum für über 10.000 Partner bereit.Weitere Informationen zu MediaGo erhalten Sie unter https://www.mediago.com/.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/baidu-global-mediago-kundigt-zusammenarbeit-mit-amazon-publisher-services-an-302039902.htmlPressekontakt:The Hoffman Agency,Brooklynn Loiselle,503-860-9746,bloiselle@hoffman.comOriginal-Content von: MediaGo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168902/5698228