Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag zum US-Dollar an Wert verloren und damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Nachmittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,0824 US-Dollar, nachdem er am Morgen noch zeitweise über 1,09 Dollar gestanden hatte. Zum Franken stieg der Euro ganz leicht auf 0,9448 Franken 0,9443 am frühen Nachmittag. Der Dollar zog gegenüber der Schweizer Währung auf 0,8727 Franken an, nachdem er wenige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...