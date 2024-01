Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Siemens Energy ist wieder auf dem Weg nach oben. Es ging am Dienstag um mehr als 5,2 % aufwärts. Nach Meinung von Analysten ist dies ein wichtiges Signal - denn der Titel ist damit aktuell schon wieder auf dem Weg, die nächsten Ziele zu erreichen - 14,87 Euro sind derzeit das durchschnittliche Kursziel der Experten, die auf Marketscreener zusammengefasst werden. Die Notierungen sind bezogen auf das laufende Jahr zudem noch nicht besonders teuer. Das ist der Preis von Siemens Energy Der Preis sieht aktuell noch vor, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei ca. 12 bis 13 verläuft. Das sind KGV-Werte, die Siemens Energy im Vergleich zur eigenen Historie als günstig erscheinen lassen. Siemens Energy ist zudem jetzt auch im technischen Hausse-Modus. Das heißt: Zumindest die 100-Tage-Linie ist nun klar überwunden worden. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Energy-Analyse von 23.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Energy Aktie Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...