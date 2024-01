Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lenzing +3,85% auf 31, davor 11 Tage im Minus (-14,35% Verlust von 34,85 auf 29,85), Österreichische Post +0,8% auf 31,4, davor 7 Tage im Minus (-4,3% Verlust von 32,55 auf 31,15), Pierer Mobility +1,22% auf 49,6, davor 6 Tage im Minus (-7,55% Verlust von 53 auf 49), Kostad -17,5% auf 3,3, davor 5 Tage ohne Veränderung , Rosgix -0,09% auf 3656,64, davor 3 Tage im Plus (0,21% Zuwachs von 3652,42 auf 3659,96), Erste Group -0,28% auf 39,21, davor 3 Tage im Plus (2,26% Zuwachs von 38,45 auf 39,32), RBI -0,2% auf 19,62, davor 3 Tage im Plus (1,55% Zuwachs von 19,36 auf 19,66), DO&CO +0,32% auf 125,6, davor 3 Tage im Minus (-2,95% Verlust von 129 auf 125,2), Agrana 0% auf 13,9, davor 3 Tage im Minus (-2,46% Verlust von 14,25 auf 13,9). ATX TR ...

