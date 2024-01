© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Der Zinsentscheid der EZB steht an. Was das für den Euro bedeuten könnte und wie es um die Währungen aus Ungarn und der Türkei steht, erklärt Ebury-Währungshändler Thomas Steiner im Gastbeitrag. EUR / USD Das Währungspaar zeigt sich vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank wie erwartet richtungslos. Seit dem Jahreswechsel hat EUR / USD nachgegeben und rangiert aktuell bei 1,08. Ob diese Stärke des Dollar anhält, hängt in erster Linie von der EZB ab. Zwar favorisiert der Markt noch immer eine Zinssenkung im Frühsommer, doch erwarten wir für die kommende Sitzung der Notenbank eine Fortsetzung der bisherigen abwartenden Haltung. Wie schon im Dezember, dürfte EZB-Chefin Christine …