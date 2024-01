MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Gründe seien vor allem unterjährige Projektverschiebungen und eine weiterhin positive Marktdynamik bei den Geschäftsbereichen Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry. Insgesamt sei das Marktumfeld weiter positiv, hieß es in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung. Im Anlagenbau seien unterjährige Projektverschiebungen zwischen den Quartalen jedoch nicht ungewöhnlich, weshalb man noch an seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr festhalte.

Anleger reagierten dennoch erfreut. Die Siemens-Energy-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 1,5 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs zu.