Die Anerkennung als führender Anbieter zeigt die Tiefe, die Innovation und die Branchenkenntnis des Unternehmens

Die Anbieter von Kommunikationsdiensten (CSPs) bemühen sich, ihren Betrieb zu modernisieren und ihren Kunden dynamische und personalisierte Erlebnisse zu bieten. Um Automatisierung, Intelligenz und Orchestrierung zu nutzen, arbeiten sie daran, das Kundenerlebnis an allen Kontaktpunkten zu verbessern. Im Jahr 2023 halfen CSG (NASDAQ: CSGS)'s preisgekrönte Lösungen und der integrierte Omnichannel-Ansatz globalen Marken dabei, ihr Kundenerlebnis zu transformieren, was CSG die Anerkennung der führenden Analystenfirmen Gartner, Frost Sullivan, Kaleido Intelligence, MGI und Quadrant Knowledge Solutions einbrachte.

In den letzten Monaten wurde CSG anerkannt als:

Ein Nischenplayer im 2023 Gartner ® Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites CSG Quote Order ermöglicht es CSPs, Produkte mit Live-Preisen zu konfigurieren und so umfassende Aufträge zu erstellen, die nahtlos von der Angebotserstellung bis hin zur Auftragsabwicklung reichen. Die API-gestützte CPQ-Lösung wurde für komplexe B2B-Dienste entwickelt und bietet CSPs die Kompositionsfähigkeit und die Auftragsverwaltungsfunktionen, die sie benötigen, um die Zeit bis zum Umsatz zu verkürzen und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.

® Ein Leader im 2023 Frost Radar for 5G Revenue Management and Monetization CSG ermöglicht es CSPs, die Abhängigkeit von Lösungen verschiedener Anbieter zu verringern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Gesamtbetriebskosten zu senken, indem Gebührenerhebung, Abrechnung, Richtlinienkontrolle und Interconnect integriert werden. Die Tiefe seines Leistungsportfolios, seine modularen SaaS-Plattformen und sein einzigartiger partnerschaftlicher Ansatz verschaffen CSG eine führende Position für seine Fähigkeit, eine Vielzahl von 5G-Anwendungsfällen auf einer einzigen SaaS-Plattform zu monetarisieren. Frost Sullivan schreibt: "CSG hat bewiesen, dass es in der Lage ist, Assets aus einem Netzwerk und einem Messaging-Portfolio zu integrieren, um CSPs einen One-Stop-Shop zu bieten. Das Unternehmen hat die Herausforderungen des Hybridbetriebs gemeistert."

Ein Leader im 2023 MGI 360 Rating: The Agile Billing Top 50 Buyers Guide MGI würdigte CSG Ascendon als "eine gute Lösung für Unternehmen, die moderne Monetarisierungsmöglichkeiten zur Unterstützung neuer Geschäftsinitiativen schaffen wollen." Im Bericht heißt es: "CSG Ascendon ist ein mandantenfähiger SaaS-Ansatz für Monetarisierungs-Tools für B2C-orientierte digitale Dienste. Es verfügt über eine ausgefeilte Produktkatalogfunktion, kann Kunden- und Produkthierarchien unterstützen und komplexe Preismethoden, einschließlich der Nutzung, abstrahieren."

Ein Champion im 2023 Kaleido Intelligence Roaming Vendor Hub Clearing Settlement Die CSG Retail Roaming Management Plattform ermöglicht es CSPs, neue dynamische digitale Wholesale-Dienste aufzubauen und die damit verbundenen Geschäftsmodelle über 4G- und 5G-Netze jeder Größe zu betreiben. Kaleido merkt an: Die CSG-Plattform ist "agil und erweiterbar und bietet bedeutende neue Funktionen bei minimaler Unterbrechung der bestehenden Infrastruktur." CSG wurde außerdem als High-Flyer in den Bewertungskategorien Roaming Analytics VAS und Fraud Management ausgezeichnet.

Ein Leader im 2023 SPARK Matrix: Configure, Price Quote CSG Quote Order hilft Dienstleistern bei der Bereitstellung komplexer digitaler Angebote, indem es die doppelten Herausforderungen von B2B2X-Beziehungen mit Kunden und Partnern angeht. Die umfassenden Fähigkeiten, die beeindruckenden Kundenreferenzen, die klar definierte Roadmap und Vision sowie die hochgradig skalierbare Produktpalette bringen CSG hohe Bewertungen für technologische Exzellenz und Kundenwirkung ein. Quadrant Knowledge Solutions merkt an: "CSG bietet ein führendes CPQ-Portfolio, das speziell auf die Telekommunikationsbranche zugeschnitten ist, und verfügt darüber hinaus über starke Partnerschaften mit Drittanbietern, robuste funktionale Fähigkeiten und einen umfangreichen Kundenstamm."



Über diese Anerkennungen hinaus wird CSG im 2023 Gartner Market Guide for CSP Customer Management and Experience Solutions erwähnt, den CIOs nutzen können, um ihre Beschaffungsstrategie zu gestalten, indem sie die Investitionen und Richtungen der repräsentativen Anbieter verstehen. CSG wurde auch im 2022 Gartner Market Guide for Revenue Management and Monetization als einer von 20 Anbietern erwähnt, die eine Vielzahl von Lösungen mit unterschiedlichen Portfolios, Einführungs-/Implementierungsansätzen und Schwerpunktbereichen für verschiedene Segmente von CSPs anbieten.

"Globale Betreiber vertrauen CSG, um ihr Geschäft zu modernisieren, weil wir immer wieder bewiesen haben, dass wir die Bedürfnisse ihrer Kunden verstehen und ihnen die Fähigkeiten bieten, die sie brauchen, um spürbares Wachstum zu erzielen", sagte Chad Dunavant, Chief Product Strategy Officer, CSG. "Die Breite und Tiefe unseres Portfolios unterstützt CSPs unabhängig von ihrem Fokus auf B2C, B2B oder B2B2X, da wir sie in die Lage versetzen, neue Dienste schneller als die Konkurrenz anzubieten, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Markentreue zu stärken. Das ist seit über 40 Jahren unser tägliches Brot und der Grund, warum Branchenanalysten CSG immer wieder zu den führenden Anbietern von BSS-Lösungen in der Branche zählen."

Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

Möchten Sie zukunftsfähig sein und den Wandel mitgestalten wie die globalen Marken, die CSG vertrauen? Besuchen Sie csgi.com, um mehr zu erfahren.

