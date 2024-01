DJ PTA-Adhoc: The New Meat Company AG: Kein Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/23.01.2024/21:13) - Mit Adhoc-Mitteilung gem. Artikel 17 MAR vom 27.09.2024 hat The New Meat Company AG den beabsichtigen Wechsel im Aufsichtsrat der Gesellschaft angekündigt und mitgeteilt, dass es beabsichtigt ist, dass Herr Holger Hansen bis spätestens zur nächsten regulären Hauptversammlung der Gesellschaft in den Aufsichtsrat einziehen und den Aufsichtsratsvorsitz einnehmen wird.

Von dieser Absicht hat Holger Hansen Abstand genommen. Johannes Penzkofer wird weiterhin das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden inne haben.

(Ende)

Aussender: The New Meat Company AG Adresse: Torstraße 146, 10119 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Caroline Heil Tel.: 0 E-Mail: hello@thenewmeatco.com Website: www.thenewmeatco.com/investor-relations

ISIN(s): DE000A3H2176 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2024 15:13 ET (20:13 GMT)