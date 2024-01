WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP will nach der positiven Trendwende beim Ergebnis 2023 im neuen Jahr mehr Tempo machen. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern soll währungsbereinigt um 17 bis 21 Prozent wachsen, wie das Dax -Schwergewicht am späten Dienstagabend mitteilte. Beim Umsatz mit Cloud- und Softwareprodukten peilt Vorstandschef Christian Klein einen Anstieg um 8 bis 10 Prozent ein, wenn Währungseffekte ausgeklammert werden. Treiber soll erneut die Cloudsparte mit einem anvisierten Plus von 24 bis 27 Prozent sein. Mit den Werten würde SAP sein Wachstum beim Erlös mit Produkten zur Nutzung über das Netz (Cloud) und beim operativen Ergebnis gegenüber dem Vorjahr beschleunigen. Die Zielsetzungen fielen höher aus, als Analysten am Finanzmarkt es erwartet hatten.

Beim bereinigten operativen Ergebnis bezieht SAP ab diesem Jahr die Kosten für die aktienbasierte Mitarbeitervergütung mit ein. Diese Kosten lagen im vergangenen Jahr bei 2,2 Milliarden Euro. Wegen der neuen Definition passte SAP auch das mittelfristige Ziel für das operative Ergebnis an und erwartet 2025 hier nun rund 10,0 Milliarden Euro. Bisher hatte das Mittelfristziel bei mehr als 11,5 Milliarden Euro Ergebnis gelegen - allerdings waren die rund 2 Milliarden Euro für die aktienbasierte Vergütung darin bislang ausgeklammert.