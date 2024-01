EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vertrag

ESPG gewinnt DLR als Mieter für Science Park BlueCircle: Neue Ära für Luft- und Raumfahrtforschung in Würselen



Köln, 24. Januar 2024: Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat einen Mietvertrag mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) unterzeichnet. Das DLR mietet eine Fläche von knapp 2.500 Quadratmeter im Science Park BLUECIRCLE in Nordrhein-Westfalen. ESPG hat sich mit einem Science Park-Portfolio in Wissenschafts-Clustern auf besonders innovationsstarke Mieter in Zukunftsbranchen konzentriert.



Dr. Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG, kommentiert: "Die Vermietung an das DLR ist ein Meilenstein in der Entwicklung des BlueCircle Würselen. Sie unterstreicht die Anziehungskraft unseres Science Parks für innovative Forschungsunternehmen, nun auch in der Luft- und Raumfahrt. Die Entscheidung des DLR ist nicht nur eine Anerkennung unserer hochwertigen Immobilien, sondern auch ein Beitrag zur Stärkung der regionalen Forschungs- und Entwicklungslandschaft."



Die DLR-Einrichtung Technologien für Kleinflugzeuge betreibt das Innovationszentrum für Kleinflugzeug-Technologien (INK). Dieses fokussiert sich auf elektrisches Fliegen und urbane Mobilität im Kontext des Leitbilds des Rheinischen Reviers als Mobilitätsrevier der Zukunft. Es adressiert wissenschaftliche Fragen in den Bereichen General Aviation und Advanced Air Mobility, dem (inter-) urbanen Luftverkehr. Um umweltfreundliche, klimaverträgliche Technologien für die Zukunft des Luftverkehrs zu entwickeln, fördert das DLR die Zusammenarbeit von Wissenschaft, Forschung, KMUs und Industrie. Ziel ist die Realisierung des klimaneutralen und lärmreduzierten Fliegens durch enge Kooperationen und Vernetzungen. Am neuen Standort sollen voll- und hybridelektrische Kleinflugzeuge mit hoher Praxistauglichkeit und verbesserten Start- und Steigflugparametern, die einen sicheren, emissions- und lärmoptinierten Betrieb ermöglichen, entwickelt und demonstriert werden.



Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von rund 244 Millionen Euro. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



