Trump schlägt Haley in New Hampshire mit dem größten Abstand seit 1975. Umfragen für South Carolina zeigen Trump auch dort weit vorne. Downsizing beim Apple Car. Apple hat sich dazu entschlossen, die hohen Ambitionen aufzugeben und plant nun ein EV mit Level 2+ Fähigkeiten. Siemens Energy überraschte nachbörslich positiv. Drei von vier Geschäftsfeldern laufen und Siemens Gamesa beginnt sich zu stabilisieren.Asien fällt wieder in die Verlustzone zurück. Am Mittwoch dominieren wieder die Abgaben und ziehen die meisten Benchmarks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...