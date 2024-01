Winterthur - Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter steckt noch immer tief in der Krise. Im Schlussquartal gab es kaum Anzeichen für eine sich belebende Nachfrage. Das Sparprogramm wirkt sich derweil bereits positiv auf die Profitabilität aus. Im Gesamtjahr 2023 zog Rieter lediglich Bestellungen im Wert von 541,8 Millionen Franken an Land, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Auftragseingang hat sich somit gegenüber dem Vorjahr (1,16 Milliarden) ...

